Кроссовер Honda Prologue показали на первом тизере

Японский автогигант Honda официально продемонстрировал тизер электрокара под названием Prologue.

Автомобиль официально покажут публике в 2024 году. Известно, что модель обладает улучшенной аэродинамикой, а также имеет качественную шумоизоляцию для комфортной езды. Вместе с тем разработчики пока не раскрывают технические параметры. Эксперты полагают, что автомобиль построен на платформе Ultium. Новинка существенно отличается от всех ранее выпущенных моделей, чем может вызвать высокий спрос на рынке.

Параллельно в компании готовятся к разработке новых электрокаров, которые могут получить фирменную платформу e:Architecture уже к 2026 году. Более точные параметры новой электрической модели пока не сообщатся производителем.