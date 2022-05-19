 

Компания BMW представила обновленное купе BMW 2-Series с новым салоном

19.05.2022, 15:15, Разное
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Известная компания BMW презентовала модернизированное купе BMW 2-Series.

Автомобиль оснащается более качественным салоном, включающим дорогие материалы отделки. Кроме того, производителем предусмотрен новый мультимедийный комплекс с 14,9-дюймовым дисплеем. Новое купе отличается применение цифровой приборной панели, а также сенсорным блоком климатической системы.

Под капотом предусмотрели 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 156 л.с. также доступна топовая модификация купе BMW 2-Series, которое имеет агрегат на 374 л.с. мощности. Начальная стоимость на улучшенную модель составит от 34,9 тысяч евро. Уже в скором времени начнется серийный выпуск вышеуказанной версии купе.



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