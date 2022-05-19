Юрист объяснил позицию Минобороны о символах спецоперации Z и V

В юридическом сообществе не нашли противоречий между заявлением Минобороны о том, что Z и V не являются официальными символами и классификацией правонарушений, связанных с английскими литерами, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее Министерство обороны РФ разъяснило значение латинских символов Z и V, заявив, что они не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, но положительно воспринимаются военными и гражданами России, ДНР и ЛНР.

Официальный ответ от оборонного ведомства получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, озвученная позиция Минобороны может помочь кому-то «избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

«Противоречий я не вижу. Люди же привлекаются не за надругательство над государственными символами, а по другим статьям», – сообщил «Ридусу» адвокат Дмитрий Аграновский, напомнив, что уничтожение неофициальной символики спецоперации может квалифицироваться как хулиганство или дискредитация Вооруженных сил России.

«Хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Символы Z и V размещаются на билбордах или еще где-то в поддержку спецоперации и нашей армии. Понятно, что поддерживать нашу армию, которая осуществляет спецоперацию, это священный долг любого гражданина. И если эти буквы размещаются в поддержку спецоперации, пусть даже не как официальные символы, то люди, которые их закрашивают и прочее, – они же не с буквами борются, а именно с символами. Таким образом они хотят выразить неуважение или, как они это называют, протест против нашей спецоперации, а это уже немножко другое», – отметил юрист.

«Грубо говоря, если человек будет из какой-нибудь английской книжки систематически вымарывать буквы Z и V, не вижу в его действиях никакого состава правонарушения. Но если он будет делать это демонстративно – понятно, что он хочет в данном случае сказать», – добавил он.

То же самое касается и статьи о дискредитации ВС РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ), подчеркнул Аграновский.

«Зачем вообще что-то делать с символами Z и V, тем более если они не являются официальными символами спецоперации? Чем плохи эти буквы английского алфавита? Человек уничтожает их или закрашивает именно с прямым умыслом: выражает протест спецоперации. Умысел в данном случае абсолютно ясен. Человек выражает протест не буквам, а тому, что с ними связано», – считает адвокат.

«Это как осквернять знамя СССР: оно не является сейчас официальным, но его поднимают иногда наши воины, которые умирают за интересы Родины. У меня лично смысл спецоперации не вызывает ни малейшего сомнения: наша армия занимается ликвидацией опасности для меня, моей семьи и моего государства».

При этом Аграновский признает, что вопросы, связанные с символикой спецоперации на Украине, сложные: «Тут есть над чем поработать и обвинению, и защите в рамках состязательного процесса».

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики на один год дисквалифицировала российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на форме.

До этого букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.

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