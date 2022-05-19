В Кремле высказались о будущем регионов Украины

Будущее регионов Украины будет зависеть от решения их жителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов [Украины]», – передает его слова ТАСС.

Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

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