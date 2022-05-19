 

В Кремле высказались о будущем регионов Украины

19.05.2022, 14:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Будущее регионов Украины будет зависеть от решения их жителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов [Украины]», – передает его слова ТАСС.

Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса

31.01.21 / Погибшего во время штурма Капитолия полицейского похоронят в США на следующей неделе – конгрессмены

13.07.20 / Еще одна страна заявила о готовности принимать российских туристов

24.08.20 / В Сети запущен сайт с разоблачением результатов «Умного голосования»

03.12.20 / Меркель не смогла назвать срок появления вакцины от коронавируса в ЕС

17.02.21 / Твердотельные накопители наконец-то обогнали HDD

21.04.21 / Саакашвили намерен к осени приехать в Грузию

26.08.20 / Российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран

13.02.22 / Подоляк заявил, что возможное закрытие воздушного пространства над Украиной – это нонсенс

25.10.21 / Тищенко заявил, что говядину в Украине можно купить “и за 20 грн”. Согласно данным Госстата, нардеп ошибся в несколько раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика