В Кремле высказались о будущем регионов Украины
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Будущее регионов Украины будет зависеть от решения их жителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов [Украины]», – передает его слова ТАСС.
Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».
Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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