Мнение: Почему Ленина так и не похоронили по-человечески

Китайцы нас любят — возможно, больше, чем мы того заслуживаем. В России-то журналисты на 90% были американскими, он честно отрабатывали свой доллар, продвигая методички США. Рассказывали нам, будто китайцы просачиваются через границу миллионами, будто на Дальнем Востоке они уже в большинстве, будто китайцы скупают землю квадратными километрами и портят наш Байкал. Наконец, нам живописали китайские карты, на которых Сибирь отмечена китайской, и уверяли, что Китай вот-вот оттяпает у нас половину территории.

Позже выяснилось, что китайцы — теплолюбивый народ, и наша Сибирь нужна им не больше, чем жителям Сочи или Краснодара. Выяснилось, что существенных территориальных споров с Китаем у нас нет, а несущественные мы урегулировали окончательно, установив границу по абсолютным координатам:

https://ruxpert.ru/Изменения_границ_современной_России

Выяснилось также, что Россия и Китай — естественные союзники. У нас есть страшный общий враг, США, но пока мы дружим, мы неуязвимы для торговой агрессии и блокады американцев. Россию нельзя отрезать от товаров, так как у нас есть сухопутная граница с Китаем. Китай нельзя отрезать от нефти и еды, так как он может закупать нефть и еду в России.

Но всё же США до последнего времени не скупились на пропаганду ненависти и недоверия к Китаю. Российские блогеры и журналисты на голубом глазу уверяли нас, что дружить надо с хищными и вороватыми европейцами, тогда как китайцы, — разумные и надёжные партнёры, — якобы только и ждут, как бы воткнуть нам нож в спину.

Полагаю, американцы с радостью раздували бы подобную паранойю и в Китае, однако там вместо Никиты Хрущёва был Дэн Сяопин, поэтому Китаю удалось перейти на капиталистические рельсы плавно, не отдав при этом страну на разграбление американским советникам. Китайские СМИ остались умеренно патриотическими, а соблазнённые Западом журналисты, — таковых хватает и в Китае, — не могли свободно лить читателям в уши свой яд. В отсутствие внешних нашёптываний, китайцы естественным образом прониклись к России симпатией: в Китае любят русские города, русские продукты, русских людей и, конечно же, русскую армию. Кстати, одним из самых популярных россиян в китайском Тик-Токе стал сейчас… Рамзан Кадыров. Китайцы делают короткие ролики, на которых глава Чечни то общается с электоратом, то воодушевляет солдат, а в комментариях к этим роликам пишут всякие пафосные комплименты в духе «вот образец настоящего мужчины, Россия — вперёд!».

В АзиаТаймс на днях вышла статья с результатами опроса в Китае. Если коротко — русских в Китае любят сильнее любого другого народа. Цитирую:

https://asiatimes.com/2022/05/what-the-chinese-really-think-about-russia-and-america/

Новый опрос, в котором приняли участие более 3000 респондентов из материкового Китая, показывает, что общественное восприятие России улучшилось за последние три года, и теперь Россия является страной, которую китайская общественность предпочитает больше всего, за ней следует Пакистан.

Опрос, который был проведен аналитическим центром Центральноевропейского института азиатских исследований в марте после российского вторжения в Украину и опубликован 12 мая, предполагает, что китайская общественность в значительной степени поддерживает агрессию Москвы, в то время как общественное мнение о США значительно ухудшилось за последние годы, по словам организаторов опроса.

Из 25 стран, о которых спрашивали китайских респондентов, Россия была воспринята наиболее позитивно, а США – наиболее негативно. Почти 80% испытывали положительные чувства к России, в то время как менее трети испытывали аналогичное отношение к США. Четыре пятых сообщили, что их мнение о России улучшилось за последние три года.

Повторюсь, оно и понятно: на изначально хорошие отношения России с Китаем накладывается текущая тёплая война с США. Мы с Китаем не просто добрые соседи: мы союзники в глобальной войне против опасного врага, пытающегося уничтожить два наших государства.

(Для американских газлайтеров, которые до сих пор пытаются делать вид, будто США не воюют против России. Ваши высокопоставленные политики утверждают, что США ведут войну, и я больше верю им, чем вам).

Так вот, у нас с Китаем сейчас естественные хорошие отношения. Китай помогает нам купировать последствия санкционной агрессии, а мы поставляем Китаю энергию и продовольствие. Также мы вместе работаем над уничтожением доллара, и мы готовимся к следующей фазе конфликта, во время которой США вынудят Тайвань последовать примеру Украины, спровоцировать Китай.

На этом фоне яркими красками начинает играть наше советское прошлое. Если в России в 1956 году состоялся знаменитый XX съезд КПСС, на котором разоблачили культ личности Сталина, если в России были девяностые с их «праздником непослушания» и яростным отрицанием всего советского, то в Китае поступили значительно умнее.

Элиты Китая не были дураками, они и сами поняли, что политика Мао Цзедуна зашла в тупик, и что стране надо возвращаться к капитализму. Однако вместо того, чтобы объявлять вождя преступником, китайцы вывели красивую формулу: заявили, что Великий кормчий был на 70% прав, а на 30% неправ. Таким образом они примирили и ярых фанатиков-марксистов, и потомков пострадавших от репрессий, которых в Китае, как и в СССР, очень много. В наши дни коммунизм стал в Китае чем-то вроде официальной религии. Китайцы гордо носят красные флаги, радостно лайкают видео с серпами и молотами, но при этом понимают коммунизм в сугубо гуманитарном смысле: как далёкий идеал, к которому когда-нибудь (не при жизни этого поколения) общество должно прийти. Главная идея в том, что путь к коммунизму лежит через честный капиталистический труд, то есть не только через физическую работу с гаечным ключом, но и через организационную работу инвестора или владельца бизнеса.

Если мы хотим дружить с Китаем, — а мы этого хотим, — нам следует учитывать культурные традиции нашего славного соседа. Россия для китайцев — наследница СССР, а Путин — продолжатель дела Сталина. Мавзолей Ленина, который многие у нас хотят снести, является для китайцев важной святыней — хотя, конечно, современные китайцы уже не разделяют идей Владимира Ильича про расстрелы буржуев и Красный Террор.

Здесь лежит огромное, кардинальное различие между китайскими и российскими коммунистами. Для китайских коммунистов Ленин со Сталиным — символы, которые объединяют наши народы, и к которым следует относиться с огромным уважением. Для российских коммунистов Ленин со Сталиным — мудрые государственные деятели, опыт которых следовало бы применять и сейчас, в 2022 году. Понятно, что возвращение ленинских революционных практик, — концлагеря, массовые расстрелы, уничтожение частной собственности, культурные чистки, — привело бы к полномасштабной катастрофе и стало бы королевским подарком для США. Поэтому китайских туристов, стоящих в очереди в Мавзолей, следует холить и лелеять — это наши друзья, которые любят нашу культуру. Российских коммунистов, напротив, следует считать опасной пятой колонной, так как их опровергнутые историей идеи могут стать большой угрозой для страны.

Теперь, когда мы всё это проговорили, проблема Мавзолея становится прозрачной. Убирать мумию Ленина из Мавзолея, сносить Мавзолей, как-то ещё уничтожать главный культурный памятник советского периода недопустимо. Во-первых, это наша история, во-вторых, мы тем самым испортим отношения с огромным слоем верующих коммунистов — как наших, так и зарубежных. Вместе с тем накачивать влиянием российских коммунистов, — особенно несистемных, находящихся под контролем США, — тоже никак нельзя. Поэтому на официальных мероприятиях наши политики должны подчёркнуто дистанцироваться от левых идей. Дескать, да, в СССР строили коммунизм, однако сейчас Россия стала капиталистической страной, и совершать экономическое самоубийство, пытаясь заменить частную инициативу революционными расправами, мы ни в коем случае не собираемся.