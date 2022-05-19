 

Nissan показал уникальный экземпляр раллийного Juke

19.05.2022, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский бренд Nissan продемонстрировал обновленную раллийную версию модели Juke.

Автомобиль выполнен в качестве гибридного внедорожника. Традиционное исполнение кроссовера поступит в продажу на европейском рынке уже в ближайшие месяцы. Выпущенный уникальный экземпляр имеет специфические особенности, свойственные моделям такого жанра. Кроме того, новинка получила расширители колесных арок и внедорожные шины.

Отличить кроссовер Juke не составит труда по пластиковым накладкам на бамперах и улучшенной светодиодной оптике. Разработчики исключили из модели заднее стекло, так как вместо него помещаются несколько запасных колес. Под капотом кроссовера Juke установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.22 / Врач Евгений Комаровский рассказал о полезных и бесполезных способах укрепления иммунитета

03.05.21 / Элли Голдинг родила первенца

30.04.22 / Первый канал заменит “Что? Где? Когда?” на военно-патриотическое шоу

09.01.22 / В Саратове экс-полицейского приговорили к 6 годам колонии

15.09.21 / Мнение: Борьба нанайских девочек

30.01.21 / Мнение: Дворцевладельца назначили

08.09.20 / Опубликовано крупное исследование связи между высокогорьем и замедленным ростом детей

22.08.20 / Принц Чарльз продает мед по королевской цене

03.09.21 / Экзема у детей может спровоцировать депрессию и замкнутость

30.05.21 / «Просто нужно каждый день это делать!»: видео, как девушка убирается, получило много противоречивых откликов в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика