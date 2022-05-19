Nissan показал уникальный экземпляр раллийного Juke

Японский бренд Nissan продемонстрировал обновленную раллийную версию модели Juke.

Автомобиль выполнен в качестве гибридного внедорожника. Традиционное исполнение кроссовера поступит в продажу на европейском рынке уже в ближайшие месяцы. Выпущенный уникальный экземпляр имеет специфические особенности, свойственные моделям такого жанра. Кроме того, новинка получила расширители колесных арок и внедорожные шины.

Отличить кроссовер Juke не составит труда по пластиковым накладкам на бамперах и улучшенной светодиодной оптике. Разработчики исключили из модели заднее стекло, так как вместо него помещаются несколько запасных колес. Под капотом кроссовера Juke установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель.