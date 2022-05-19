 

Мнение: 100 лет пионерии

19.05.2022, 13:53, Разное
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О своем пионерском детстве ничего плохого не помню…. Пионером я был  активным. Даже путевкой в «Артек» наградили.

До сих пор помню слова и пионерского гимна «Взвейтесь кострами….», и артековские песни.

На кремнистом артековском пляже
Море Черное весело пляшет.
Значит радо оно,
Что друзья собрались
В пионерской республике нашей….

Миллион лет прошло с майских дней 1976 года, когда я впервые услышал эту песню, а все не забывается. Как не забывается и «Артек», и пионерское дество.

В общем, всех, кто когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, носил красный галстук – с Днем Пионерии!  Которой сегодня уже 100 лет исполнилось…

На снимке: 1976 год. Артек, лагерь Кипарисный, отряд 13 (шестой справа в первом сидящем ряду, без пилотки – я)

Источник: Ирек Муртазин



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