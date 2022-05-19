 

Госдума работает над возвращением уголовной ответственности за гомосексуализм

19.05.2022, 13:51, Разное
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Депутаты Государственной думы начали разрабатывать законопроект, который возродит уголовную ответственность за гомосексуализм. В парламенте отмечают, что такая возможность появилась, благодаря выходу России из Совета Европы.

Первоначально закон представлял кальку со статьи 121 УК РСФСР «Мужеложство», однако быстро стало очевидно, что требуется совершенно новое решение. Новая версия законопроекта предусматривает ответственность за более широкий спектр половых извращений, а также отличается большей гуманностью – в отличие от советских времён, у правонарушителей будет возможность избежать ответственности, если они согласятся на лечение (кроме случаев рецидива).

«Нынешние времена – это совершенно новые условия, к которым мы должны адаптироваться, если хотим быть современным государством, – поясняет один из разработчиков закона. – К примеру, число гендеров с советских лет выросло кратно и мы это учли – ответственность будет наступать и за такие дела тоже»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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