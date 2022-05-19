 

Начались стендовые испытания двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62

19.05.2022, 13:35, Новости дня
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Стендовые испытания турбовального в двигателя ВК-1600В для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62 уже начались, сертификация изделия намечена на 2024 год, сообщил генеральный конструктор «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Всеволод Елисеев в рамках международной выставки «Хелираша–2022».

Он отметил, что по двигателю ВК-1600В сроки и задачи проекта форсируются. «Сейчас ведутся испытания двигателя-демонстратора. Подготовлена стендовая база, ведется изготовление опытных образцов для сертификационных испытаний. Оформление сертификата типа запланировано на 2024 год», – передает ТАСС слова Елисеева.

Он также отметил, что для успешного и своевременного завершения работ по перспективным двигателям ВК-650В и ВК-1600В необходимо грамотно распределять производственные ресурсы, так как все предприятия отрасли будут загружены основными продуктами, производство которых нужно увеличить. Соответствующие программы по развитию АО «ОДК-Климов» и обеспечению производственной кооперации уже сформированы.

«Нужны инвестиции, дополнительные производственные площади, квалифицированные рабочие руки. Очень важно создать необходимые мощности и обеспечить ритмичное, планомерное производство комплектующих и узлов на всех предприятиях ОДК, участвующих в кооперации», – подчеркнул Елисеев.

Двигатель ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5–8 тонн. На сегодняшний день еще не существует отечественных двигателей такой размерности. На базе ВК-1600В АО «ОДК-Климов» создаст самолетную модификацию ВК-1600С для легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

Ранее ОДК Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате, на двигатель нет бумажной конструкторской документации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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