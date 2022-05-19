 

ИТ-специалисты разоблачили фейк США про российские вооружения

19.05.2022, 13:35, Новости дня
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Заявления министра торговли США о том, что якобы российская армия ремонтирует танки чипами от холодильников и посудомоечных машин, являются фейком, объяснил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар.

По словам эксперта, единственные чипы, которые «в глубокой теории» могли бы использоваться и в бытовой, и в военной технике, – программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). При этом выполнить их пересадку в полевых условиях невозможно.

«Чтобы провести «пересадку», требуется, во-первых, специфическое оборудование, которое в «полях» с собой никто не возит. Во-вторых, нужно каким-то образом извлечь схему из бытовой техники, а это достаточно нетривиальная задача. В-третьих, необходимо, чтобы извлеченный для «пересадки» ПЛИС был именно нужной модели. А их – десятки! В-четвертых, нужен тот же программатор, поскольку ПЛИС стиральной машинки соответствующе запрограммирован, и для работы в танке его нужно перепрошить», – передает слова Дбара «Газета.ru».

Чипы необходимо поставить в танк и не повредить другие компоненты, что при использовании паяльника тоже невозможно.

Ранее Минобороны РФ разоблачило фейк украинских СМИ о том, что ВСУ сбили вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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