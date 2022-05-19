Упор делается не только на диету, но и на образ жизни: как голодание по Бухингеру может помочь сбросить вес и продлить молодость

Будь то классические ограничения в еде, лечение соками или современное интервальное голодание – сегодня подобные методы популярны как никогда. И дело не только в нашем питании: мы хотим поддерживать свое здоровье и выглядеть как можно лучше.

Немецкий врач Отто Бухингер по праву считается основоположником голодания: он первым задокументировал положительное влияние диеты на ряд заболеваний. Как именно работает голодание по Бухингеру и кому больше всего может помочь его метод? Давайте узнаем.

Особенности

Отто Бухингер – врач, победивший ревматизм с помощью трехнедельного лечения голоданием. Впоследствии он объяснил концепцию лечебного голодания и в 1920 году основал клинику, которая находится в Бад-Пирмонте (город в Германии) и работает до сих пор.

По словам Отто, главная цель голодания – физическое и психическое благополучие. Другими словами, ваши действия должны создать стимул для сознательного и здорового образа жизни. Упор делается не только на диету, но и на образ жизни, в том числе привычки и физическую активность.

Процесс

Концепция данного метода голодания направлена ​​на обновление и регенерацию тела. Это позволяет лечить различные проблемы со здоровьем, такие как сахарный диабет, мигрени, синдром раздраженного кишечника и многие другие. Во время голодания происходит детоксикация и активируется расщепление жиров, в результате чего в организме улучшается обмен веществ.

Голодание по Бухингеру не имеет ничего общего с потерей веса или голоданием в буквальном смысле этого слова. Придерживаясь индивидуального режима питания (употребляя легкую, богатую витаминами и питательными веществами еду, например, овощные супы, свежевыжатые соки и большое количество жидкости), вы поспособствуете эффективному выводу различных токсинов и шлаков из организма, а также нормализации пищеварительной системы.

Можно ли придерживаться голодания по Бухингеру в домашних условиях? Конечно, однако помните: ощутить полный эффект возможно лишь вкупе с занятиями и активной физической деятельностью. Также обязательны мотивация и сила воли: в противном случае вы не сможете добиться хороших результатов.

Перед началом

Любое лечение голоданием начинается с подготовительного этапа, который обычно длится 1-2 дня. В этот период вы по-прежнему можете употреблять твердую пищу, однако она должна быть максимально легкой. Например, вы можете включить небольшие порции риса, овсянки, фруктов и овощей (в идеале приготовленных на пару). Это здорово разгрузит кишечник и подготовит его к последующему голоданию.

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После следует заняться очищением толстой кишки. Для этого выпейте слабительный напиток, состоящий из воды и глауберовой соли. Лучше всего делать это накануне голодания (при этом нельзя употреблять более 1000 калорий).

Очищение кишечника перед разгрузочными днями снижает вероятность возникновения головных болей, а также обеспечивает отсутствие чувства голода во время голодания.

Рекомендации

Голодание по Бухингеру может длиться от пяти дней до двух недель. Наиболее оптимальный период – 5-7 дней, особенно при первом голодании. В это время ни в коем случае нельзя соблазняться твердой пищей: в течение дня можно употреблять 250 миллилитров овощного бульона, 250 миллилитров сока из фруктов и/или овощей и не более трех столовых ложек меда.

Разрешены только низкокалорийные напитки, такие как несладкие травяные чаи или негазированная вода (не менее 2-3 литров в день). Оптимальное количество калорий ежедневного рациона составляет 250-400 ккал.

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В исключительных случаях разрешены богатые белком молочные продукты, чтобы вы не потеряли слишком много мышечной массы (например, 200 грамм творога, молока или йогурта в день).

Физическая деятельность

Чтобы нормализовать обмен веществ в организме, специалисты подчеркивают важную роль долгих прогулок на свежем воздухе и занятия йогой.

Расслабление и восстановление нашего тела способствуют снижению стресса: будь то медитация, чтение хорошей книги, массаж или сауна – выберите одно или несколько занятий, которые оказывают на вас благотворное влияние.

Помните: физические упражнения необходимы для стимуляции кровообращения и предотвращения чрезмерного разрушения мышц. Однако следует избегать силовых видов спорта и интенсивных тренировок. Более того, не перегружайте желудок после голодания: приступайте к употреблению твердой пищи как можно медленнее, чтобы лечебное голодание было действительно успешным.

Впоследствии старайтесь придерживаться здоровой и сбалансированной диеты: такой подход, несомненно, принесет вам огромную пользу.