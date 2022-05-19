В Украине снесли ещё один памятник Максиму Горькому

В посёлке Кегичевка Харьковской области снесли памятник советскому писателю Максиму Горькому. Как пишет «СТРАНА.ua», ранее монументы Горькому были демонтированы в Виннице и Полтавской области.



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На Украине снесли ещё один памятник советскому писателю Максиму Горькому. Как пишет «СТРАНА.ua», памятник демонтировали в посёлке Кегичевка Харьковской области.

Ранее памятник Горькому снесли в Виннице. Снос памятника Горькому был представлен как часть системной работы по деколонизации страны, а сам классик литературы назван «слугой сталинского режима».

Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

До этого под Полтавой снесли памятник Горькому и закрыли музей писателя.