На встрече с Блинкеном глава МИД Турции обвинил Швецию и Финляндию в поддержке террористов

США смотрят на процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО с оптимизмом, однако Турция продолжает настаивать на своём, пишет Das Erste. По итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь обвинил Швецию и Финляндию в поддержке террористических организаций и призвал учитывать опасения Анкары по поводу безопасности. При этом, по словам Чавушоглу, в целом переговоры с Блинкеном прошли в «крайне позитивном ключе».



AP

В настоящее время Турция продолжает накладывать вето на заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. После встречи с государственным секретарём США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он ещё раз разъяснил Блинкену позицию Турции в отношении расширения военного альянса на север. Чавушоглу подчеркнул, что в целом переговоры прошли в «крайне позитивном ключе». По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров Блинкен заявил, что опасения Турции «обоснованны», передаёт Das Erste.

В среду утром незадолго до заседания Североатлантического совета Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в оборонный альянс, однако Турция заблокировала начало переговорного процесса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее несколько раз давал понять, что не намерен соглашаться на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

До сих пор Турция постоянно обосновывала свою позицию предполагаемой поддержкой обеими странами Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии. Турция рассматривает YPG как сирийское ответвление РПК, которая признана террористической организацией в Турции, Европе и США. На севере Сирии Турция проводит военную операцию против YPG, не включённых в список террористических организаций США и Европы.

В Нью-Йорке Чавушоглу вновь обвинил Финляндию и Швецию в поддержке террористических организаций и отдельно Швецию — в поставках оружия YPG. Чавушоглу призвал учитывать опасения Турции по поводу безопасности.

Незадолго до встречи Блинкена и Чавушоглу администрация президента США Джо Байдена по-прежнему смотрела на процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО с оптимизмом. «Мы уверены, что Финляндия и Швеция в конечном итоге получат эффективный и действенный процесс присоединения, а опасения Турции будут сняты, — заявил советник президента США по национальной безопасности. — Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это, но мы также разговариваем с турецкой стороной, чтобы постараться облегчить этот процесс».

По словам Салливана, в среду он и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры со своими коллегами из Турции: «Мы очень оптимистично смотрим на будущее развитие событий». В четверг в Белом доме Байден встретится с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок воззвала к чувству ответственности Анкары. «Думаю, в этот момент каждый знает об ответственности, которая лежит на нём в столь сложной ситуации», — сказала Бербок в Нью-Йорке.

При этом Турция может рассчитывать на поддержку Хорватии в процессе блокировки заявок Швеции и Финляндии. «Турция выторгует высокую цену за свой статус в НАТО», — заявил президент Ховатии Зоран Миланович. По его словам, Хорватия должна последовать её примеру.

Социал-демократ Миланович призывает блокировать заявку Швеции и Финляндии до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство так, чтобы боснийские хорваты получили больше возможностей на получение высокопоставленных должностей. Кроме того, между ним и премьер-министром Андреем Пленковичем, консерватором, существуют разногласия по вопросам внутренней политики. Однако правящая партия «Хорватское демократическое содружество» под руководством Пленковича имеет незначительное большинство в парламенте, опережая социал-демократов. Это позволит ей беспрепятственно добиться ратификации соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, пишет Das Erste.