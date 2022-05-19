 

СМИ подвели итоги губернаторства Беглова в день рождения политика

19.05.2022, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

19 мая губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову исполнилось 66 лет. Его руководство Северной столицей запомнилось горожанам неоднозначными оговорками, словесными обещаниями, неудавшимися реформами и упадком города в целом.

Именинник известен провалами в управлении Петербургом. Градоначальник не смог профессионально подойти к борьбе со снежным коллапсом, мусорной реформе, переходу города на НМТО. По этой причине Беглов стал главным героем всевозможных шуток. Его нелепые ошибки в речи мгновенно отражались в интернет-мемах.

Вместо решения проблем губернатор Северной столицы отдавал предпочтение словесным обещаниям и светским мероприятиям. На них политик часто упоминал российского императора Петра Первого.

«Масштаб их личностей один – Беглов и Петр Первый. Беглов в костюмчике сновал, а Петр – в солдатской робе. Один – наш город основал, ну а другой его угробит», – спел фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Наплевательское отношение Беглова к городу на Неве стало причиной падения его рейтинга и репутации в целом. В феврале текущего года политик стал последним в рейтинге глав российских регионов. Его попытки имитировать «хозяйственника» часто поднимают на смех в развлекательных шоу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.20 / Лукашенко назвал причастные к “беломайдану” страны

21.11.21 / Лечение пуще неволи

08.09.20 / Стартовала “Российская креативная неделя”

12.11.20 / Киркоров на съемках с Манукяном показал единственную в мире сумку от Louis Vuitton

27.05.21 / Книга «Введение в женщину» вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер»

08.09.21 / Палеонтологи из Онтарио обнаружили окаменелость древнего монстра

01.07.21 / Зеленский: Россияне и украинцы не один народ

20.09.21 / Мнение: “Запад-2021”. Лучшие моменты

13.02.22 / Кайли Миноуг об отношениях с Полом Соломонсом: “У нас нетрадиционный роман”

30.05.21 / Мнение: Новости недвижимости в Европе и США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика