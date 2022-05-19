СМИ подвели итоги губернаторства Беглова в день рождения политика

19 мая губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову исполнилось 66 лет. Его руководство Северной столицей запомнилось горожанам неоднозначными оговорками, словесными обещаниями, неудавшимися реформами и упадком города в целом.

Именинник известен провалами в управлении Петербургом. Градоначальник не смог профессионально подойти к борьбе со снежным коллапсом, мусорной реформе, переходу города на НМТО. По этой причине Беглов стал главным героем всевозможных шуток. Его нелепые ошибки в речи мгновенно отражались в интернет-мемах.

Вместо решения проблем губернатор Северной столицы отдавал предпочтение словесным обещаниям и светским мероприятиям. На них политик часто упоминал российского императора Петра Первого.

«Масштаб их личностей один – Беглов и Петр Первый. Беглов в костюмчике сновал, а Петр – в солдатской робе. Один – наш город основал, ну а другой его угробит», – спел фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Наплевательское отношение Беглова к городу на Неве стало причиной падения его рейтинга и репутации в целом. В феврале текущего года политик стал последним в рейтинге глав российских регионов. Его попытки имитировать «хозяйственника» часто поднимают на смех в развлекательных шоу.