Первый опытный образец нового БПЛА «Голубь» напал на зернохранилище

Разработанный российскими учёными новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа «Голубь» потерпел неудачу на первых испытаниях.

Из-за ошибки программного обеспечения дрон свернул с маршрута и атаковал склад с зерном.

Неудачное испытание воздушного судна прошло 18 мая. В ходе его дрон должен был поразить 2 наземные цели на полигоне. Однако на 4-м километре он резко сменил траекторию полёта и направился в сторону деревни «Вороново». Операторы безрезультативно пытались вернуть контроль над беспилотником, после чего он атаковал зернохранилище Воронинского колхоза.

– После нанесения двух ударов по зерновому складу нашему, этот самолёт влетел вот туда и загорелся, там мы с соседями из покрышек сделали ворон, в честь нашей любимой деревни. Сказать, что мы испугались, это ничего не сказать. По телевизору говорили о всяких американских заражённых птицах, мы думали это они прилетели уничтожить нашу деревню, — рассказала об увиденном живущая напротив зернохранилища пенсионерка.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Также ими было осмотрено повреждённое здание. По словам представителей ведомства, в ходе данного инцидента никто не пострадал.

Производители дрона были удивлены подобному повороту событий. По их мнению, авария могла произойти из-за недостаточного финансирования проекта, в следствие чего программное обеспечение БПЛА имело ошибки.

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