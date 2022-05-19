 

Первый опытный образец нового БПЛА «Голубь» напал на зернохранилище

19.05.2022, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разработанный российскими учёными новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа «Голубь» потерпел неудачу на первых испытаниях.

Из-за ошибки программного обеспечения дрон свернул с маршрута и атаковал склад с зерном.

Неудачное испытание воздушного судна прошло 18 мая. В ходе его дрон должен был поразить 2 наземные цели на полигоне. Однако на 4-м километре он резко сменил траекторию полёта и направился в сторону деревни «Вороново». Операторы безрезультативно пытались вернуть контроль над беспилотником, после чего он атаковал зернохранилище Воронинского колхоза.

– После нанесения двух ударов по зерновому складу нашему, этот самолёт влетел вот туда и загорелся, там мы с соседями из покрышек сделали ворон, в честь нашей любимой деревни. Сказать, что мы испугались, это ничего не сказать. По телевизору говорили о всяких американских заражённых птицах, мы думали это они прилетели уничтожить нашу деревню, — рассказала об увиденном живущая напротив зернохранилища пенсионерка.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Также ими было осмотрено повреждённое здание. По словам представителей ведомства, в ходе данного инцидента никто не пострадал.

Производители дрона были удивлены подобному повороту событий. По их мнению, авария могла произойти из-за недостаточного финансирования проекта, в следствие чего программное обеспечение БПЛА имело ошибки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Энн Хэтэуэй рассказала о сложной беременности: “Есть ряд проблем, которых сложно избежать”

08.06.21 / Фронтмен Little Big Илья Прусикин о начале романа с Софьей Таюрской: “Сразу была любовь”

31.05.21 / Такой разный Pfizer в Украине

03.11.21 / Мнение: Маркер внештатного советника

30.01.22 / «Матч ТВ» не будет транслировать футбольные матчи для болельщиков, не оформивших FAN ID

27.05.21 / Скандалы: Докатились

07.01.21 / Мнение: Ну… началось! Где ты, матрос Железняк?

30.03.21 / В сирийский музей передали уникальную коллекцию

27.04.22 / Le Monde – Средиземное море стало залом ожидания для кораблей России и НАТО

11.06.21 / Анна Седокова призналась, что уже год содержит своего мужа Яниса Тимму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика