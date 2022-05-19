Мнение: О падении ниже некуда… Пробито самое дно?

Итак, он — упал. А говоря по правде, так и рухнул. Быстро, резко, масштабно. Вопреки всему тому, что говорили, нашёптывали, предсказывали всякого рода «диванные». Вопреки всем их бесспорным аргументам и логичным доводам. Объективная #реальность опять преподнесла свой коварный сюрприз. Вероятно, не последний.

Впрочем, сейчас бы с этим, текущим разобраться.

Банк России опубликовал всего три цифры платёжного баланса за январь-апрель. Если сравнить их с оценками за I квартал 2022 года, то… получаются «ошеломительные» результаты апреля:

• Профицит текущего счёта торгового баланса — 37.6 млрд долл.

• Баланс товаров и услуг: +40.2 млрд долл.

И не нужно думать, что это — хорошо.

Потому что это, вероятно, признак просто грандиозного обвала.

Просто прикинем, каким мог быть экспорт и импорт в апреле? Нефть Urals в апреле была дороже уровня годовой давности лишь на 10%. Её экспорт в апреле 2021 г составлял 41.3 млрд долл. И #Россия вряд ли могла нарастить объём экспорта в апреле в физических показателях, учитывая провал в добыче нефти и газа. Но номинальный денежный показатель мог вырасти из-за более высоких цен. Если мы заложим 20%-й номинальный рост экспорта, то оценка импорта за апрель — всего лишь 9.4 млрд долл. (-70.5% гг). Если рост экспорта был 10% в годовом выражении, то импорт составлял 5.3 млрд долл. (-83.5% гг). Если рост экспорта был 5%, то импорт — не более 3.2 млрд долл. (-90% гг).

Вероятно, апрельская оценка сокращения импорта на 70-80% в годовом выражении является наиболее адекватной. Такой масштаб международной «изоляции» РФ шокирует. В том числе из-за того, что он мог быть следствием не только прямых американских и европейских санкций.

Тем более, что есть ещё и такая #статистика.

Этот график отражает драматичное падение экспорта в Россию из стран Азии (апрель 2022 по сравнению с декабрём 2021 года). Например, из Вьетнама он упал на 77%, из Южной Кореи – на 71%. Даже из «дружественного» Китая — на 60% минимум. А это значит, что дефицитом становятся и зарубежные комплектующие, и потребительские товары. На всех не хватит ©

В общем, ставка на то, что азиатские страны компенсируют спад российского импорта из стран Запада, вызванный в том числе санкциями, оказалась несостоятельной. И это может иметь тяжёлые последствия для российской экономики. Для всей страны в целом. Тем более, что это ещё не предел, а пока только начало. Дно ещё есть, куда пробивать.

Ну и каков может быть приемлемый рецепт, что с «этим» делать? Капитуляция? Или уже и она не поможет?

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