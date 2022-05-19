Пушилин рассказал о выходе с «Азовстали» большей части украинских силовиков

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.

«Еще не все вышли, [процесс] идет. <…> Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», – передает ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он добавил, что нуждающимся оказывается медицинская помощь.

За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

—