Роспотребнадзор усилил меры контроля на границе из-за оспы обезьян
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Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.
«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания», – говорится в сообщении.
В последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены в Великобритании, Португалии, Испании и США.
Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщило об обнаружении медицинскими властями Великобритании заражения человека оспой обезьян. Пациент недавно посетил Нигерию, власти предполагают, что он мог заразиться там.
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