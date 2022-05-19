Роспотребнадзор усилил меры контроля на границе из-за оспы обезьян

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19.05.2022, 12:10, Новости дня
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Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.

«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания», – говорится в сообщении.

В последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены в Великобритании, Португалии, Испании и США.

Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщило об обнаружении медицинскими властями Великобритании заражения человека оспой обезьян. Пациент недавно посетил Нигерию, власти предполагают, что он мог заразиться там.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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