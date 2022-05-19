Кто ведет мир к голоду

За всадником Чума и всадником Война, как гласит «Откровение Иоанна Богослова», следует всадник по имени Голод. Именно голодом угрожают сейчас миру ООН и страны Запада, рассказывая о набитых зерном украинских хранилищах, якобы заблокированных Россией. На самом деле именно РФ сейчас спасает мир от голода, угроза которого, увы, реальна.

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Дмитрий Бавырин

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