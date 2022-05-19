Кто ведет мир к голоду
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
За всадником Чума и всадником Война, как гласит «Откровение Иоанна Богослова», следует всадник по имени Голод. Именно голодом угрожают сейчас миру ООН и страны Запада, рассказывая о набитых зерном украинских хранилищах, якобы заблокированных Россией. На самом деле именно РФ сейчас спасает мир от голода, угроза которого, увы, реальна.
Теги:
ООН
,
Россия и Запад
,
Украина
,
Евросоюз
,
Россия и США
,
зерно
,
Россия и Евросоюз
,
голод
,
Дмитрий Бавырин
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет