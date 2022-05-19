 

Кто ведет мир к голоду

19.05.2022, 12:10, Новости дня
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За всадником Чума и всадником Война, как гласит «Откровение Иоанна Богослова», следует всадник по имени Голод. Именно голодом угрожают сейчас миру ООН и страны Запада, рассказывая о набитых зерном украинских хранилищах, якобы заблокированных Россией. На самом деле именно РФ сейчас спасает мир от голода, угроза которого, увы, реальна.

Теги: 

ООН
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Россия и Запад
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Украина
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Евросоюз
,
Россия и США
,
зерно
,
Россия и Евросоюз
,
голод
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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