 

Ну и что теперь делать летом? – Личное мнение

19.05.2022, 12:05, Разное
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Когда я сама была ребёнком, мне было очень жаль детей, которым некуда было уехать из города на лето.


Фото: istockphoto.com

У меня были бабушка с дедушкой с их домом, кошками, собакой и абрикосовыми деревьями под окнами.

По утрам я выходила босая за клубникой или абрикосами. Рядом крутились собаки. Это была сказка. Сказка моего детства.

И тогда, находясь в той сказке, утро в городской квартире я считала настоящим кошмаром: жара, автомобильные газы, родители на работе. Вокруг — асфальт и душная июльская скука, от которой даже мухи впадают в анабиоз.

А вы, драгоценные родители, позаботились о том, чтобы вашим детям было весело и интересно летом? Куда они поедут? Бабушки есть?

Если да, то где эти бабушки? Тоже в городе? Может, пришло время подарить ребёнку чуть больше, чем две недели с родителями в Турции и каникулы в городе, пусть и у бабушек?

Лето можно провести увлекательно и продуктивно. Например, в лагере СОЧНЫЙ ENGLISH в Сочи!

Программа предназначена для детей от 9 до 16 лет. В неё входит:

1) Изучение английского языка (4 урока каждый день). В том числе, и с носителями. Плюс живое общение с ними же по время спорта, развлечений и мастер-классов.
2) Проживание в чистых, ежедневно убираемых номерах с удобствами на закрытой территории, куда приезжают только детские группы. Есть собственный закрытый пляж, рядом — море.
3) 5-разовое питание.
4) Развлекательная программа, включая мастер-классы: ваши дети не будут предоставлены сами себе.
5) Медицинское обслуживание и охрана 24/7.


Фото: ИТЭК

Организаторы лагеря — компания ITEC.

На рынке ITEC — больше 25 лет. Это настоящие эксперты в области обучения английскому языку. Работают только с проверенными педагогами-носителями.

СОЧНЫЙ ENGLISH — программа хорошо обкатанная и прекрасно себя зарекомендовавшая: этим летом английский лагерь открывается уже в восьмой раз.

К вопросам безопасности ваших детей ITEC подходит крайне серьёзно.


Фото: ITEC

В лагере будет 4 смены, у каждой — своя тематика.

Смена 1: 14 июня — 27 июня,
Смена 2: 27 июня — 10 июля,
Смена 3: 10 июля — 23 июля,
Смена 4: 23 июля — 5 августа.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! По по промокоду МИРО — скидка 12%.

Какие планы на лето? О детях подумали? Чем их займёте?

Источник: Лена Миро



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