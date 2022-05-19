 

Фильмы Aurum production будут переданы Евгением Пригожиным российским кинотеатрам для бесплатного показа

19.05.2022, 11:52, Разное
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Кинопрокатчики из-за сокращения числа премьер вынуждены доставать с полок киноклассику и показывать в кинотеатрах. Так на экраны вернулись культовые фильмы Александра Балабанова “Брат” и “Брат-2” и многие другие. В связи понесенными прокатчиками убытками бизнесмен Евгений Пригожин принял решение о бесплатном показе фильмов кинокомпании Aurum production. Это кинокартины “Ржев”, “Турист”, трилогии “Шугалей”, “Солнцепек”, “16-й”, “Гранит”, сообщила пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин призвал деятелей культуры активнее поддерживать Россию и высказался в поддержку выпуска новых патриотический фильмов, предложив киноделам сотрудничество на этом поприще. Бизнесмен также пристыдил петербуржских актеров, которые не высказались публично по поводу спецоперации ВС РФ на Украине.



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