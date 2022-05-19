Компания Hyundai представила в Корее обновленный кроссовер Palisade 2022 года

Обновленный кроссовер Hyundai Palisade для США презентовали в прошлом месяце, однако теперь продемонстрировали модель для внутреннего рынка.

Уже с завтрашнего дня транспортное средство появится у официальных дилеров в Южной Корее. Автомобиль имеет модернизированную решетку радиатора, стильные бамперы, улучшенную выхлопную систему и видоизмененную головную оптику. Кроме того, автомобиль получит ряд серьезных обновлений, которые имеют отношение к деталям кузова.

Под капотом автомобиля сохранится 3,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 295 л.с. Кроме того, покупателям будет доступна дизельная версия кроссовера Hyundai Palisade с 2,2-литровым двигателем на 202 л.с. мощности. Автомобиль имеет передний или полный привод, а также восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.