Российский военный спутник «Космос-2555», запущенный 29 апреля, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

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19.05.2022, 11:10, Новости дня
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Спутник военного назначения «Космос 2555», запущенный 29 апреля в интересах Минобороны на ракете-носителе легкого класса «Ангара-1.2», сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

При этом сообщается, что спутник «прекратил существование», а в тексте новости встречается фраза «в настоящее время объект там больше не существует».

Война в Украине18 мая эксперт Виталий Егоров рассказал СМИ, что «Космос-2555» может сгореть в атмосфере уже в ближайшие часы.

– Думаю, падение (спутника) — вопрос нескольких часов. Может быть, уже, — говорил Егоров.

«Космос-2555» был запущен 29 апреля. На выводившей аппарат на орбиту ракете-носителе был размещен знак Z — символ российской «спецоперации» в Украину. Об успешном запуске спутника с космодрома Плесецк сообщило российское Министерство обороны. Утверждалось, что с ним поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально и он выведен на целевую орбиту. Однако независимые наблюдатели отметили, что спутник не подает радиосигналы и не удерживается на орбите. Роскосмос предпринял попытки скорректировать его траекторию, но безуспешно.

В условиях «специальной военной операции» в Украине российская армия остро нуждается в военных спутниках для получения разведданных. У РФ почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. А у тех, которые еще летают, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов тормозят санкции.



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