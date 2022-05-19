 

Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой

19.05.2022, 10:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены на произвол командованием.

«Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия и мы сразу сдались», – рассказал добровольно сложивший оружие Иван Василенко из Полтавы.

Он рассказал, что состоял в подразделении территориальной обороны, которое должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было брошено к линии фронта под Попасную в Донбасс, передает РИА «Новости».

«Нас кинули просто на произвол. Взять здесь военных, здесь по-другому, намного лучше относятся к пленным. И с моей точки зрения, военные тут гораздо умнее и лучше, и сила тут. Нет смысла против них стоять», – отметил Василенко.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.20 / В Совфеде заявили об отсутствии необходимости закрывать границы России

21.12.20 / В Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда

15.01.21 / Путин сменил посла РФ в Болгарии

15.12.21 / Украинский Интерпол решил не объявлять Поклонскую в розыск

03.08.21 / В МИД РФ оценили ситуацию с визами российских дипломатов в США

23.08.21 / Мьянма попросила помощи у РФ для укрепления армии

02.12.21 / В Киеве на “синей линии” метро человек попал под поезд – Киевский метрополитен

26.07.21 / Названа сумма ущерба по делу экс-главы управления Минобороны

10.10.20 / В Баку сообщили о попытке наступления армянских сил на ряде направлений в Карабахе

19.01.22 / Месси, который болел COVID-19, вернулся к тренировкам с ПСЖ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика