Корреспондент Press TV побывал в Петровском районе Донецка, который Украина обстреливает с 2014 года

Петровский район Донецка подвергается обстрелам украинских войск с 2014 года, а после начала российской спецоперации обстрелы стали происходить ещё чаще, передаёт Press TV. Корреспондент иранского канала Джонни Миллер пообщался с местными жителями, которые рассказали ему, каково им живётся под постоянной угрозой смерти.

Петровский район Донецка. Линия фронта отсюда всего в нескольких километрах. Украинская армия обстреливает этот район с 2014 года. А с тех пор как начался вооружённый конфликт с Россией, обстрелы стали происходить ещё чаще.

Два снаряда упали на игровой площадке этой школы.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Вчера утром, где-то с 8 до 10, сюда прилетели два снаряда либо со стороны Новомихайловки, либо со стороны Красногоровки. Был слышен свист, а потом два взрыва. Один снаряд попал вот в то большое дерево, а другой сюда. Были повреждены 18 школьных окон.

Этот дворник убирает стекло от разбитых окон. Слышны звуки артиллерийских залпов, производимых сепаратистами Донбасса.

ДЖОННИ МИЛЛЕР, корреспондент Press TV: Дворник из этой школы рассказал нам, что всего несколько часов назад обстрелу подверглась ещё одна школа Петровского района. Сейчас мы едем туда, чтобы посмотреть, какой урон был нанесён.

Сорванная плитка, разбитые стёкла. К счастью, дети в настоящий момент учатся из дома.



ДЖОННИ МИЛЛЕР: Я нашёл шрапнель, смертоносный осколок шрапнели, который мог бы убить или ранить любого человека, стоящего поблизости. И странно наблюдать, как здесь всё ещё ходят люди и смотрят на эти окна, при этом они в любой момент могут попасть под эти снаряды.

Ещё один удар недавно пришёлся по многоквартирному дому. Согласно подтверждённым данным, два человека погибли. А в 20 метрах от этого места играют дети. С 2014 года более сотни детей были убиты в результате украинских артобстрелов. В целом погибло более 14 тысяч человек. Сегодня мы услышали и о других случаях, когда дома попадали под артобстрел.

ЖЕНЩИНА: В мой дом прилетело 3 мая. Не сегодня. Попали не прямо в мой дом. Дом моей подруги пострадал от шрапнели. А сегодня попали в 30-й дом. Пошлите, я вам покажу.

Всего через несколько домов разрушен очередной забор.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Что случилось? Начался обстрел, и мы не могли понять, откуда он ведётся. Затем мы услышали шуршание. Пролетело над головой — раз, два, три. Четвёртый раз прилетел сюда. Я увидела дым, подумала, что тут пожар.

Хотя тысячи людей покинули Петровский район, многие, такие как Юлия, предпочли остаться. Им некуда идти. Они предпочитают жить под артобстрелами, чем стать беженцами.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: А что можно сказать? Часто густо прилетает. Прилетало не только сюда, но и во многие другие места неподалёку. В большой супермаркет. Люди умирают каждый день. Когда этому конец будет в конце-то концов?

ДЖОННИ МИЛЛЕР: А почему вы не уедете отсюда?

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: А где нам жить? Мы здесь, наши дома здесь, наша земля здесь. Почему мы должны куда-то уезжать? Не мы сюда стрелять пришли. Мы всегда здесь были. Зачем нас обстреливать?

ДЖОННИ МИЛЛЕР: Трудно объяснить, насколько странно находиться здесь, в Петровском районе. Остающиеся здесь люди живут, завися от воли Божьей или от воли случая. Каждый день по этому месту производятся десятки ракетных ударов. Хотя в настоящий момент спокойно, однако обычно здесь постоянно слышен грохот артиллерийских выстрелов, производимых с этой или с той стороны.

Хотя подавляющее большинство артобстрелов в этом конфликте производится Россией, у которой превосходство как в воздухе, так и в артиллерии. Неудобная правда состоит в том, что Украина также убивает гражданских, причём, с её собственной точки зрения, своих гражданских. И поступала она так последние восемь лет.

Дата публикации 17 мая 2022 года.1 j. J