 

Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара

19.05.2022, 9:58, Новости дня
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.

«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».

Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».

При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.

Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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