 

Польский суд заочно арестовал российского диспетчера по делу о смоленской катастрофе

19.05.2022, 9:58, Новости дня
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Польский суд заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщили в пресс–службе окружного суда Варшавы.

«Суд района Мокотув по делу Виктора Р. применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Тот же суд отказался арестовывать другого авиадиспетчера Николая Краснокутского, также дежурившего на аэродроме Смоленска в день катастрофы. «По делу Николая К. суд не поддержал просьбу прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», – проинформировали в суде.

Отмечается, что оба постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши.

Ранее сообщалось, что польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск–Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту–154М в 2010 году. По делу в отношении Павла Плюснина суд решил не удовлетворять ходатайство прокурора, который просил задержать диспетчера. 

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. 

Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту–154 Качиньского.

В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту–154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту–154М.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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