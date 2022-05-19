 

Высший совет ЛДПР решил рекомендовать делегатам съезда кандидатуру Слуцкого

19.05.2022, 9:58, Новости дня
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Высший совет ЛДПР накануне съезда партии, где будет избран новый председатель, примет решение по кандидатуре, которая будет рекомендована делегатам, сообщил руководитель высшего совета, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, выразив уверенность, что съезду будет предложена кандидатура главы фракции Леонида Слуцкого.

«Согласно уставу партии, высший совет должен вынести решение о рекомендации делегатам кандидатуры председателя. Большинство членов совета уже высказались в поддержку Леонида Эдуардовича Слуцкого на этот пост. Уверен, именно его кандидатура будет рекомендована для рассмотрения делегатами съезда», – передает ТАСС слова Нилова. Он напомнил, что внеочередной съезд ЛДПР пройдет в Москве 27 мая. «Заседание высшего совета состоится накануне съезда, 26 мая», – добавил депутат.

Нилов уточнил, что на съезде по уставу озвучивается как предложение высшего совета, так и иные предложения. Только делегаты большинством голосов принимают решение о конкретных фамилиях в бюллетене, после чего тайным голосованием избирают председателя. Политик указал, что пока о желании бороться за кресло нового лидера либерал–демократов в качестве самовыдвиженцев заявили бывшие депутаты Госдумы Александр Шерин и Виталий Золочевский, причем это было сделано еще во время действия 40–дневного моратория на обсуждение кадровых вопросов, объявленного после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Напомню, 8 из 25 лет в ЛДПР я отработал рядом с Жириновским в ежедневном режиме. Поверьте, быть лидером оппозиционной партии – это не просто красиво выступать и участвовать в телепередачах. Это исключительно напряженная работа, постоянные контакты и переговоры на самом высоком уровне, международные встречи, решение сложнейших внутри– и внешнеполитических вопросов. Необходимо обладать харизмой, политическим чутьем. Постоянно быть на острие, постоянно в политической борьбе, опираясь при этом на свою команду во фракции, в центральном аппарате, в регионах», – рассказал Нилов.

«Кто из заявленных кандидатов обладает таким авторитетом, политической закалкой? А Слуцкому, которого уже избрали руководителем фракции ЛДПР, доверяют. Он стал олицетворением единой команды, которая уже больше месяца обеспечивает функционирование ЛДПР. И в отличие от других претендентов, сам себя не выдвигал, – указал замглавы фракции, напомнив, что Слуцкий уже 23 года занимает депутатский пост, профессионально занимается международной проблематикой». «По решению президента – единственный от Госдумы участник переговоров с Украиной. Считаю, именно его кандидатура достойна для рассмотрения на съезде, в этом со мной согласны большинство коллег из высшего совета и региональных отделений. Вопрос официальной поддержки будет рассмотрен 26 мая на высшем совете», – заключил Нилов.

Напомним, в среду большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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