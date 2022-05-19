«Улечу в Турцию» – Набиуллина пообещала уйти в отставку, если до конца года ВВП России не вырастет на 15%

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина анонсировала программу стабилизации экономики, которая позволит за полгода добиться роста ВВП по итогам года на 15-20%.

В случае, если эти показатели не будут достигнуты до 31 декабря 2022 года, глава финрегулятора пообещала уйти со своего поста и покинуть территорию России.

– Я лично разработала масштабный план реформ, который обеспечит настоящий прорыв российской экономики. Мы будем удваивать ВВП каждые 5-7 лет, это минимум 15% роста в год. Я готова поставить на карту всё, если у меня не получится, то я уйду в отставку и в тот же день улечу в Турцию, – заявила Набиуллина.

«План Набиуллиной» не будет обнародован. По информации службы собственной безопасности Центрального банка, западные разведки готовят серию диверсий с целью уничтожить российскую экономику. Согласно непубличной информации, в разработке программы принимали участие ведущие российские экономисты, в том числе Сергей Глазьев, Михаил Хазин и Михаил Делягин.

По оценкам экспертов, рост ВВП на 15% приведёт к увеличению средней заработной платы в России минимум на треть, при этом инфляция составит не более 3-5% годовых.

—