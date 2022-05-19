ЕС потратит €300 млрд, чтобы стать независимым от российской энергии к 2030 году

Еврокомиссия представила масштабный план по обретению независимости от российской энергии к 2030 году, пишет немецкий телеканал Das Erste. Для этого необходимо повысить уровень экономии, втрое увеличить площади солнечных батарей и организовать совместные закупки энергии на международных рынках. На осуществление этих планов ЕС в ближайшие годы придётся потратить порядка €300 млрд.

С начала боевых действий на Украине ЕС пытается стать независимым от поставок российского газа так скоро, как только возможно. Как это может происходить, сегодня показала Еврокомиссия, представив масштабный пакет мер. На это она рассчитывает потратить около 300 миллиардов евро до 2030 года, как сообщила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен в Брюсселе. К числу предложенных вариантов относятся развитие возобновляемых источников энергии, экономия при потреблении и совместные закупки на мировом рынке.

Российский газ продолжает течь в ЕС, и российская нефть — тоже. Потому что ЕС в значительной степени зависит от ископаемых топливных ресурсов из России. Еврокомиссия хочет это изменить — в том числе из-за боевых действий на Украине. Заявленная цель — не позднее 2030 года ЕС хочет стать независимым от российской энергии. Сегодня Еврокомиссия представила планы, как этого можно достичь.

ФРАНС ТИММЕРМАНС, еврокомиссар по климату и окружающей среде: Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергию. Имеется колоссальный потенциал для крыш с солнечными панелями, ветряных парков на суше или на море и повышенного производства биометана.

В частности, Еврокомиссия предлагает следующее. Уровень экономии энергии до 2030 года должен повыситься с 9 процентов до 13 процентов, закупка газа на международном рынке должна осуществляться совместно через платформу ЕС, по образу и подобию вакцин от коронавируса. Кроме того, доля возобновляемой энергии должна повыситься с 40 процентов до 45 процентов к 2030 году.

Ключевую роль должна взять на себя солнечная энергия. Мощности для её получения до 2030 года должны увеличиться более чем втрое.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Мы предлагаем сделать обязательными солнечные крыши для промышленных и общественных зданий к 2025 году, а для новых жилых зданий — с 2029 года. Да, это честолюбивая цель, но это нужно сделать.

До сих пор развитие ветряной и солнечной энергии особенно тормозят длящиеся годами процедуры лицензирования. В будущем это должно происходить быстрее на всей территории ЕС. Чтобы профинансировать эти меры, по заявлению Еврокомиссии, в ближайшие годы понадобятся расходы на сумму до 300 миллиардов евро.

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.