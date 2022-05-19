Посол РФ в США нашел корни глобального кризиса

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису, «лукавством».

«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине… Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, – лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», – передаются его слова в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат также добавил, что проблемы возникли в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков. «Более того, продолжаются угрозы введения новых рестрикций, что провоцирует еще большую панику и нестабильность», – отметил он.

Несмотря на это, по словам главы дипмиссии, РФ остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.

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