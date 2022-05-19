 

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19

19.05.2022, 8:35, Новости дня
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Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В ближайшее время какого-либо существенного подъема заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет, так как сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрело защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Она отметила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму «напомнить» о существовании возбудителя этого заболевания и провакцинироваться, если подошел срок.

По словам Пшеничной, в КНДР стремительный подъем заболеваемости связан с тем, что коронавирус в этой стране не циркулировал, и практически все население не привито от COVID-19. В других странах на фоне широкомасштабной вакцинации и предшествующей активной циркуляции других геновариантов SARS-CoV2 подъем заболеваемости «омикроном» был меньше и население перенесло его легче, так как имело опыт встречи с предыдущими штаммами.

Напомним, в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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