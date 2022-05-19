Жителя Норильска арестовали за сожжение «Георгиевской ленты»

Жителя Норильска подозревают в осквернении символов воинской славы России, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«По версии следствия, 23 апреля подозреваемый, являясь приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремисткой украинской организации «Правый сектор» («Правый сектор» признан в РФ экстремистской организацией и запрещён), находясь на территории города Норильска, разместил в открытом для всеобщего просмотра мессенджере две видеозаписи осквернения им символа воинской славы РФ – «Георгиевской ленты», путем ее сожжения, сопровождая свои действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы РФ публично).

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».

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