 

Европу встревожила потенциальная вспышка обезьяньей оспы

19.05.2022, 7:23, Разное
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В Великобритании, Испании и Португалии зафиксировали несколько случаев заражения редкой инфекцией — обезьяньей оспой. Власти стран пытаются разобраться, что вызвало заболевание, и предотвратить возможную эпидемию, пишет The Independent.


AP

Португалия и Испания выявили несколько случаев заражения обезьяньей оспой. Представители здравоохранения по всей Европе стремятся расследовать внезапное появление и распространение редкой инфекции, пишет The Independent.

В начале недели Великобритания объявила о выявлении ещё четырёх заболевших. В результате общее число заражений в стране увеличилось до семи, обращает внимание издание.

Португальские власти столкнулись с 20 случаями подозрения на обезьянью оспу, пять из которых были подтверждены. Все заразившиеся оказались мужчинами, проживающими в районе Лиссабона и долины Тежу.

Испанские власти анализируют восемь потенциальных заражений, зафиксированных в столице. В местном департаменте здравоохранения отметили, что обычно обезьянья оспа передаётся воздушно-капельным путём, но в этих случаях речь шла об «обмене биологическими жидкостями».

«Восемь случаев с подозрением на обезьянью оспу в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице», — добавил испанский чиновник.

Примечательно, что четыре из семи заражённых в Соединённом Королевстве являются геями или бисексуалами. Подобное соотношение «наводит на мысль о распространении болезни в социальных сетях, специализирующихся на сексуальных знакомствах», считает эпидемиолог-инфекционист Агентства здравоохранения Великобритании Матео Прохазка, который руководит расследованием.

«Эту теорию также подтверждает тот факт, что общие контакты были выявлены только в двух из четырёх последних случаев», — подчеркнул эксперт. Он назвал «удивительным» то, что люди, по-видимому, заразились половым путём, поскольку подобный способ передачи болезни в Великобритании ранее не фиксировался.

Однако эпидемиолог Ноттингемского университета Кит Нил призвал не торопиться с выводами. «Необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, находится ли вирус в сперме, и затем уже можно будет сказать, действительно ли он передается половым путём», — добавил он.

Министерство здравоохранения Испании ввело режим санитарной тревоги, «чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование» на возможную вспышку. В свою очередь, португальские чиновники заявили: «Мы следим за ситуацией на национальном уровне и обмениваемся информацией с европейскими учреждениями».

Начальные симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У заболевших может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, включая руки, ноги и половые органы, поясняет издание.

Обезьянья оспа может передаваться через укус или царапины животного, заражённые предметы, тесный контакт с инфицированным человеком. Болезнь обычно ассоциируют с поездками в Западную Африку, где, как считается, её переносят определённые виды грызунов.

Лекарства от вируса не существует. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Однако наиболее смертоносные штаммы обезьяньей оспы, которая впервые была обнаружена в 1970 году, могут убить до 10% заболевших, заключает The Independent.



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