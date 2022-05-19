 

Украинские силовики прятали оружие в домах жителей Херсона

19.05.2022, 7:14, Новости дня
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Сотрудники украинской полиции перед бегством из Херсона спрятали стрелковое оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала одна из жительниц города, у которой российские военные изъяли несколько единиц стрелкового оружия и пулемет.

«Знакомая из села попросила пустить двоих мужчин переночевать на один день. Они приехали на машине – двое взрослых мужчин – Дима и Олег, и остались. Дома места мало, я ушла к детям ночевать. Утром пришла, спрашиваю: «Вы не собираетесь?» Нет, не собираются. Они были недовольны… пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети», – рассказала женщина РИА «Новости».

По словам жительницы Херсона, днем позже один из мужчин приехал и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В коробке оказались две полицейские формы и бронежилеты.

«(Мужчины говорят), мы будем пробовать уехать. Я их жду час, два, три. Звоню им спрашиваю: «Вы где?» А они говорят: «Мы уже возле дома в селе». И после этого они канули, как в воду. В субботу 14-го числа один из них позвонил и говорит: «Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие». Я начала рыдать», – рассказала жительница города.

После последнего разговора с одним из бывших постояльцев женщина стала ждать российских силовиков, чтобы передать оставленное в ее доме оружие. «Слышу, во дворе постучали. Подошли ребята сказали: «Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит». Я сказала, что их ждала и все покажу. Ребята спросили разрешение зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит», – добавила женщина, отвечая на вопрос, как проходил процесс изъятия оружия.

По словам женщины, российские военные провели свою работу аккуратно. В ее адрес никаких обвинений предъявлено не было. Однако женщина по-прежнему опасается, что со стороны украинских силовиков могут последовать какие-либо действия против нее или детей.

Напомним, 21 апреля российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов обнаружили под Херсоном крупный схрон с оружием и боеприпасами. Двумя днями ранее Росгвардия обнаружила под Херсоном склад артиллерийских боеприпасов. Ранее в тот же день на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был выявлен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными, вероятно, СБУ для украинских диверсионных групп.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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