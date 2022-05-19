В результате ударов ВСУ по селу в Курской области погиб человек

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19.05.2022, 7:14, Новости дня
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В результате ударов со стороны Украины по поселку Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление. Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь», – добавил губернатор региона.

Накануне Старовойт сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли два населенных пункта в Курской области. Днем ранее губернатор Курской области заявил об обстреле погранпункта со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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