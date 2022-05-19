Людоеды… Казнить! Нельзя помиловать

Временно исполняющий обязанности Владимира Жириновского (простите, главы партии ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил, что в моратории на применение смертной казни в РФ необходимо сделать исключение для националистов из состава батальона «Азов».

— Нелюдей нужно судить! Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю свое предложение сделать исключение из моратория на смертную казнь в России, — написал Слуцкий в своем Telegram о добровольно сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ обронявших Мариуполь.

Он добавил, что на руках сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военнослужащих — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины. Доказательств, разумеется, этому нет.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин (партия «Азова») заявлял, что находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе военные (в российской версии это боевики, нацисты и наркоманы) предложили обменять находящихся на комбинате мирных граждан на продукты и медикаменты. По его словам, хуже таких действий националистов может быть только людоедство.

– Всех неонацистов (т.е. пленных ВСУ) из «Азова» нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления. Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует, — заявил сенатор совета федерации Андрей Клишас.

– Будет «международный» трибунал. Не спешите, все объявим. Уже в работе. Все фиксируется, взаимодействие (между органами России, а также ДНР и ЛНР) уже есть, – пригрозила глава МИД так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова. На уточняющий вопрос, может ли подсудимым грозить смертная казнь, которая присутствует в уголовном кодексе ДНР, Никонорова ответила:

– В соответствии с уставом трибунала будут применяться все виды наказания, которые в нем будут предусмотрены.

Но, по ее же словам, этот устав еще готовится (возможно речь идет о четвертовании на Лобном месте – ранее об этом писал Дмитрий Медведев, бывший президент РФ).

Кроме того, о трибунале для сдавшихся «азовцев» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Но оставался вопрос, какая страна будет вести процесс.

– Что касается военных преступников и тех, кто является националистом, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы ни играли у отдельных, я знаю разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал, — заявил Пушилин.