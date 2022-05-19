Дочь от женатого певца, неудавшийся брак и слухи о связи с девушками – личная жизнь Евы Польны

Тайный роман и дочь от Клявера

Первым большим секретом, который Польна скрывала от поклонников, стало имя отца ее старшей дочери. Эвелин появилась на свет в 2005 году, но ее знаменитая мама не спешила обнародовать свою личную жизнь. Публика долго гадала, от кого Ева родила ребенка, да и второй родитель девочки тоже хранил молчание. Впрочем, хватило его только на несколько лет…

Ева Польна и Денис Клявер познакомились, когда певец еще был женат на второй супруге. Страстный роман закончился так же быстро, как и начался, а плодом короткой любви стала дочка Эвелин. Экс-возлюбленные договорились сохранить общий секрет, но в 2012-м Клявер все-таки раскрыл правду, выступив с публичным заявлением в эфире телешоу.

Сказать, что поклонники были в шоке – не сказать ничего. Впрочем, сама Ева не обрадовалась откровению бывшего любовника. Первое время артистка серьезно обижалась на Клявера за обнародование тайны, да еще и таким примитивным способом, но потом все-таки сменила гнев на милость. Ева подтвердила, что Эвелина знала своего папу с самого рождения. К слову, ее младшей сестре повезло не меньше.

Попытка создать семью и второй ребенок

Младшая дочка звезды, Амалия, появилась на свет в 2007 году. В этот раз имя отца девочки не было секретом – она стала плодом любви артистки с ресторатором Сергеем Пильгуном. Увы, создать крепкую семью с мужчиной у Польны не вышло. С ролью папы бизнесмен справился на ура, а вот как супруг певице был не пара.

Надо полагать, к самодостаточной и самостоятельной артистке сможет найти подход далеко не каждый мужчина. Судя по всему, у ее избранников это не всегда получается. Союз Евы и Сергея довольно быстро распался, но бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради дочери. С тех пор Польне еще не раз приписывали романы, причем не только с противоположным полом.

Слухи о связи с девушками

Слухи о нетрадиционной ориентации певицы поползли практически с самого начала ее творческой карьеры. Сперва повод для сплетен давали скандальные клипы, а в начале нулевых Ева открыто объявила себя бисексуалкой. Смелое откровение значительно расширило круг тех, кого артистке могли бы записать в любовники…

В 2008 году, когда Анна Плетнева выпустила песню “Eva”, разговоры об ориентации Евы Польны получили новый виток. А затем певице начали приписывать роман с директором Александрой Манией. Когда в СМИ заговорили о тайной свадьбе девушек, артистка не только опровергла слухи, но и подала в суд на распространившие ложь издания.