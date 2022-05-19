Появились сведения о задержании депутата из Владивостока на границе США

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержали, за что – точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», – приводит слова источника РИА «Новости».

В думе Владивостока сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля – тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. «Он числится действующим депутатом думы», – отметил он агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.

«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине)», – сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—