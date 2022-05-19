Мнение: Коротко по Украине. 18.05.2022

Коротко по Украине. 18.05.2022

1. Мариуполь.

Продолжается капитуляция остатков мариупольской группировки ВСУ на «Азовстали». По официальным данным, на утро 18.05.2022 г. сдалось чуть менее 1000 человек. За сегодня сдалось еще почти 800.

Процесс капитуляции продолжается. Раненых отвозят в Новоазовск. Пленных в Еленовку, а также в СИЗО Таганрога и Ростова. Глава ДНР заявил, что военных преступников ждет суд.

2. Запорожье.

После провальной попытки наступать в районе Малиновки и Гуляйполе, противник перешел к оборонительным действиям. ВС РФ также укрепляет оборонительные позиции.

Фронт на линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Малиновка—Великая Новоселовка стабильно-позиционный.

3. Угледар.

Продолжаются тяжелые бои в районе Угледара и Новомихайловки. Существенного продвижения на этом направлении нет.

4. Марьинка.

В поселке продолжаются позиционные бои. Существенных подвижек линии фронта в поселке нет.

5. Авдеевка.

Продолжаются тяжелые бои в районе Новоселка-2 и Новобахмутовское, а также в районе Троицкого и Нью-Йорка.

6. ЛНР.

Продолжились бои на окраинах Севердонецка. Войска из Попасной продвинулись к Артемовску и ведут бои в районе Пилипчатино. Освобожден поселок Дружба.

К северу от Попасной войска обходят укрепрайон Горское—Золотое через Камышеваху и ведут бои за Врубовку, контроль над которой критически важен для ВСУ, так как ее потеря приведет к перерезанию трассы Соледар—Лисичанск, а также ухудшит положение войск в Золотом и Горском.

7. Изюм.

Войска продолжают давить в районе Дольгенкого, Курульки и Светлогорска. Противник бросил сюда часть резервов, которые районе накапливал у Соледара. Также продолжались бои у Большой Камышевахи.

На славянском направлении противник подорвал мосты у Красного Лимана, оборонявшая его группировка — в полуокружении.

8. Харьков.

Продолжились позиционные бои к югу от Казачей Лопани, у поселка Липцы, у Рубежного. Попытки противника форсировать Северский Донец и создать там мощный плацдарм, больших успехов ему не принесли, у ВС РФ тут достаточно сил, чтобы купировать попытки угрозы флангу Изюмской группировки.

В целом фронт носит позиционный характер, хотя противник пытается периодически атаковать в надежде вытеснить ВС РФ к границам области. ВС РФ в свою очередь вряд ли возобновят большое наступление под Харьковом до завершения операции на Донбассе, хотя отдельные удары для улучшения позиций вполне возможны.

9.Николаев.

В целом, без изменений, сугубо позиционные бои на Николаевском и Никопольском направлениях. Обе стороны укрепили свои группировки, но к активным наступательным действиям не переходят.

10. Одесса.

Противник осуществляет различные противодесантные мероприятия, а также пытается прощупать возможности повторения атаки на остров Змеиный под давлением западных военных советников, требующих разблокировать морской путь на Украину.

БДК ЧФ РФ закончили ремонт в Новороссийске (2 из них пострадали при взрыве на БДК «Саратов» в Бердянске) и готовы в том числе и к десантным операциям.

https://t.me/boris_rozhin – цинк (трансляция событий на Украине как обычно в телеграме)

—