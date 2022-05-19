 

Россияне закупились квартирами в Турции

19.05.2022, 4:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские граждане продолжают активно скупать зарубежную недвижимость. И если в Дубае наши соотечественники уступают по количеству сделок европейцам, то в Турции – уверенно занимают первое место.

Только в апреле в Турции было заключено более 1,1 тыс. сделок с участием россиян. Относительно марта продажи выросли в два раза, что позволило российским инвесторам обогнать покупателей из Ирана и Ирака.

Повышенному спросу на турецкое жилье способствует отказ страны присоединиться к санкциям. Однако из-за притока иностранных покупателей Турция решила значительно повысить порог инвестиций для получения гражданства – сразу на 60%, до $400 тыс. Кроме того, обсуждается возможность введения временного запрета на продажу жилья иностранцам, чтобы замедлить рост цен на недвижимость в стране.

В прошлом году россияне также лидировали по количеству сделок с домами и квартирами в Турции, приобретя порядка 5,4 тыс. объектов. Ослабевшая турецкая лира увеличила спрос на недвижимость на 75% относительно 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11.20 / Мнение: Пашинян отвечает на обвинения

16.09.21 / Анна Меркулова рассказала о создании интерьеров новых станций БКЛ

03.11.20 / Таинственный спаситель на дороге был Ангелом-Хранителем?

12.06.21 / Мнение: Девол призывает читать Марьяшина

09.10.21 / Пяточки перестанут болеть и будут мягкими, как у младенца: делаем “волшебную лепешку” из овсянки (рецепт)

07.02.22 / Ученый назвал величайшим заблуждением отрицание существования Бога

18.12.21 / Валерий Меладзе не испытывает чувства вины из-за злоупотребления алкоголем

17.08.21 / Ученые узнали, кто проще заражает родственников COVID-19 – подростки или маленькие дети

08.07.20 / Скандалы: Губернатор класса «Лексус»

07.06.21 / Трансляции общества “Знание” на ПМЭФ набрали 57 млн просмотров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика