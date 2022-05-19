 

NTD – кукольные корги пройдут парадом в честь Елизаветы II

19.05.2022, 4:32, Разное
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В Великобритании готовятся к платиновому юбилею Елизаветы II. Как передаёт NTD, со 2 по 5 июня от Букингемского дворца до Трафальгарской площади пройдут парадом кукольные корги, изготовленные вручную. Куклы представят регион Ковентри, известный своими шляпными фабриками, а также производством часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент и кружев.

В Англии готовятся к платиновому юбилею Елизаветы II. Это дозор из двух десятков корги — любимой породы королевы.

У каждого корги — своя уникальная мордочка. Глаза, уши и язык делались для каждого в отдельности. Роднит только одинаково пушистый хвост.

ЛОУ ДЖОНС, кукольница: Я работала над ними с января, искала прототипы и хотела, чтобы они двигались забавно. Ведь любимцы королевы озорные, энергичные, шаловливые.

Со 2 по 5 июня корги пройдут парадом от Букингемского дворца до Трафальгарской площади. Куклы представят регион Ковентри, известный своими шляпными фабриками, а также производством часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент и кружев.

Гигантские лебеди — тоже часть программы. Они напомнят о ежегодной традиции подсчитывать лебедей на Темзе.

ТРУДИ РИС-МАРКЛЬЮ, дизайнер: Это выглядит забавно. Как настоящая церемония, и в то же время всё выполняется с большим достоинством и отсылкой к истории. Надеюсь, у нас получится это передать.

И куда же без лошадок. Елизавета II — страстная их любительница. Лично разводит скакунов, которые выиграли более 1,5 тысяч забегов. На них с удовольствием катаются дети, внуки и правнуки королевы. В Ковентри находится и штаб-квартира «Ягуара» и «Лэндровера», что определило внешний вид лошадей.

ТРУДИ РИС-МАРКЛЬЮ: Я решила использовать материалы из Мидлендса, так появились шестерёнки и колёса».

Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Великобритании. На троне она 70 лет.

Дата выхода в эфир 17 мая 2022 года.



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