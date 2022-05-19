 

Guardian – «она вас очень расстроит» — Трамп выпустит книгу о том, как его лишили победы на выборах

19.05.2022, 4:32, Разное
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Дональд Трамп объявил, что пишет книгу «Преступление века» о своём поражении на прошлых президентских выборах. При этом он предупредил, что содержание его мемуаров наверняка всерьёз опечалит читателей, пишет The Guardian.


AP

Дональд Трамп объявил, что пишет книгу о том, как «фальсификации» на выборах 2020 года стало причиной его поражения Джо Байдену. При этом он предупредил, что читателей ждёт «депрессивное» произведение.  

«Это (президентские выборы 2020 года. — ИноТВ) величайший обман, ограбление. Это одно из величайших преступлений в истории нашей страны. И, к сожалению, прокуратура ничего не хочет с этим делать», — посетовал он на недавней встрече со сторонниками.

«Это преступление века. Кстати, я пишу об этом книгу под названием «Преступление века». Я не думаю, что она вам понравится. Вы будете очень расстроены, когда её прочтёте, но мы хотим её опубликовать по историческим причинам», — добавил экс-глава Белого дома.

Большинство американских президентов заключали сделки о выпуске книг. В частности, Барак Обама, опубликовал один том мемуаров и вместе с женой Мишель получил за свою работу более $60 млн., напоминает издание.

По словам The Guardian, Трамп опубликовал ряд книг под своим именем, пользуясь услугами наёмных авторов. Но вопрос о его новых мемуарах повис в воздухе после того, как он с «позором покинул свой пост, дважды подвергаясь импичменту, в том числе за подстрекательство к смертоносному нападению на Капитолий».

В прошлом году Трамп утверждал, что «отказался от двух книжных предложений», потому что он «не хотел заключать сделку прямо сейчас». «Но я всё равно пишу как сумасшедший, и когда придет время, вы увидите книгу, которая затмит все остальные», — пообещал экс-президент.

Между тем, судя по слухам, крупнейшие издательские дома не хотят «прикасаться к мемуарам» Трампа. Они считают, что им не удастся получить книгу, «которая была бы достоверной с фактологической точки зрения».

Книги о 45-го президента США, его времени у власти и отказе признать поражение продолжают пользоваться большой популярностью. Но в недавнем интервью представитель издательского бизнеса Кит Урбан, который стоял за публикацией многих из этих бестселлеров, заявил: «Любой редактор, достаточно смелый, чтобы приобрести мемуары Трампа, столкнётся с кошмаром в виде проверки фактов, бегством других авторов и восстанием персонала».

Впрочем, у издательства Winning Team Publishing, которое собирается напечатать книгу бывшего президента, не должно возникнуть подобных проблем. Ведь одним из основателей этой компании был сын Трампа, заключает The Guardian.



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