 

Societe Generale продала банк и страховой бизнес в РФ «Интерросу»

19.05.2022, 4:23, Новости дня
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Французская финансовая группа Societe Generale закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в РФ «Интерросу», следует из сообщения группы.

«Societe Generale объявляет о завершении сделки по продаже Росбанка и его дочерних страховых компаний в РФ компании Interros Capital», – передает сообщение ТАСС.

Выбытие российских активов произойдет во втором квартиле 2022 года с учетом изменения курса валют с момента объявления о сделке 11 апреля 2022 года.

В апреле французский банк Societe Generale объявил о прекращении деятельности в РФ и продаже своей доли в Росбанке. В Росбанке уточнили, что кредитная организация продолжит деятельность и развитие в РФ и сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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