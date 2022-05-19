В Германии обвинили Китай и Турцию в провале санкций против России

Западные санкции против РФ не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, которые воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы, говорится в статье немецкого издания Suddeutsche Zeitung.

«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление. «Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», – констатирует издание. К такому результату, по мнению автора материала, привели такие меры Центрального Банка России, как снижение ключевой ставки до 14%, а также решение принимать оплату за газ в рублях.

Во вторник дипломатический источник в ЕС сообщил, что Евросоюз приблизился к пределу введения антироссийских санкций. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета против РФ – это вопрос недель.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против РФ включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, ЕК уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах неготовности стран Евросоюза отказаться от российской нефти.

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