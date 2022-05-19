Мнение: Письмо: “Она будто пантера”

Девчонки письмами про имидж закидали.

Часть сама разберу, часть вам дам самостоятельно разбирать.

kksvn

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь моё письмо сможет попасть на разбор.

Мне 21, я студентка педагогического вуза, очень хочу найти свой стиль и построить красивый, притягательный и подходящий мне имидж.

(Как и во всех ресурсах, планку надо опустить до реальной. Если ваш имидж хорош, пробуйте сделать его красивым и притягательным. Если он плох, сделайте его для начала хотя бы нормальным. Не планируйте недоступных высот, в короне)

Я никак не могу понять какой стиль в одежде и макияже мне подходит, с причёской всё, вроде как, легче. Я отношу себя больше к Д, чем к С, хоть, как мне кажется, и того, и другого во мне почти поровну. У меня мягкий овал лица, мягкий курносый нос, круглые и большие глаза, но волосы и глаза тёмные, губы мягкие, но узкие. Все эти критерии не дают мне точно понять, к какому типу имиджа я отношусь.

Я очень спокойный человек, сдержанный, не милая, редко искренне выражаю бурные эмоции, а если выражаю, то часто невпопад и грубо. Я очень язвительна, мои слова очень резки, сопровождаемые постоянно то грустным, то серьёзным выражением лица. Я понимаю, что успехом у классных парней пользуются нежные, плавные в движениях, девушки, а я совсем не такая.

(Автор думает, что хочет быть плавной и нежной, но это получится только, когда она увидит свою резкость не как "язвительность" или "серьезность", а как вульгарность. Вообще, если хотите от чего-то избавиться, надо увидеть, что это недостаток, а не особенность)

На данный момент борюсь с проблемной кожей пост-акне, с переменным успехом привожу тело в форму (зачастую это получается лишь летом). Посещаю парикмахера, но дальше стрижки каскада на длинных волосах не доходила. Год назад решилась, наконец-таки, на чёлку (я проходила с ней всю начальную и среднюю школу и ужасно её не любила). Как мне кажется она очень мне идёт (она удачно скрывает мой высокий лоб).

Я думаю, что я похожа на Мишель Докери. Частично, но это самое близкое, что я нашла.

(Автор себе льстит)

Мне безумно нравится Моника Беллуччи, её сдержанная грация, её статность и, в то же время сексуальность. Она будто пантера, спокойная и опасная. Мне очень хочется выстроить что-то похоже, только своё.

(Имея плохую кожу, невнятную фигуру и волосы в плохом состоянии зариться на имидж Моники – большая корона. Из-за короны у девчонок таких ничего не получается. Даже среднего имиджа не получается. Посмотрите фото и расскажите, почему и как это связано)

Мне очень нравятся средневековые платья, причёски, музыка. И я бы очень хотела попробовать выстроить такой образ: статный, сексуальный и притягательный, но не думаю, что в 21 веке будет уместно ходить по улице в длинном средневековом платье.

(Средневековое платье не сделает автора ни статной, ни сексуальной, ни тем более притягательной. В такой мечте видна барышня с книжкой и отрыв от реальности)

Помогите, пожалуйста, понять, к какому типу имиджа я отношусь.

Спасибо большое за ваш блог. Он для меня как свет в конце тоннеля.

(Давайте фотографии автора смотреть, которые она выложила в своем журнале)

(Это самая ранняя из представленных фото и самая удачная по образу. Дальше имидж автора будет поэтапно деградировать)

(Здесь еще ничего, но уже хуже. Прямые волосы, более жесткий взгляд, черное платье. Автор – Воздух, ее земная декорация делает грубой)

(Здесь еще хуже и не только из-за жирной кожи и лохматых волос. Взгляд тяжелый и лицо недовольное)

(Здесь совсем плохо. Тетка, вставшая с левой ноги, недовольная и злая, в черной ночнушке. Чтобы такое платье смотрелось красиво, девушка должна быть очень изящной, с хорошей осанкой, с красивой прической, а не с ободранным пучком)

(Здесь апогей того, что автору делать с собой запрещено. Вернитесь к самой первой ее фотке, посмотрите на милую, улыбающуся девушку и вот на это. Автор не видит ни своей фигуры, ни своего лица, она представляет себя тонкой, длинноногой сексуальной стервой с пронзительным взглядом. Поэтому похожа… сами видите на что)

(Здесь опять нормально, но не из-за челки, а из-за улыбки и распущенных, более менее ухоженных волос)

(Нет, никаких сальных пучков и кофт от мужских пижам, лиц видавших виды теток. Все это не идет почти никому, но автору особенно)

(Очень тяжелый взгляд, уныло опущенные уголки рта, для воздушного типа – это приговор. Осанка – самое слабое место автора. И таким пористым волосам необходим обильный кондиционер, возможно несмываемый, а в идеале надо учиться вытягивать волосы при укладке или накручивать, чтобы не было лохматого мочала)