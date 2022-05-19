Le Figaro – рынок огнестрельного оружия в США переживает беспрецедентный бум

За последние 20 лет производство огнестрельного оружия в США выросло в три раза, пишет Le Figaro со ссылкой на доклад Министерства юстиции США. Как отмечается в документе, это привело к вспышке насилия, волне убийств и самоубийств в стране. Число смертей от огнестрельного оружия в Соединённых Штатах достигло «исторических масштабов» в 2020 году, передаёт издание. Вероятно, причиной послужили последствия эпидемии COVID-19 и рост бедности.



AP

Американские производители оружия за последние 20 лет изготовили более 139 миллионов единиц огнестрельного оружия на продажу, из них 11,3 миллионов — в 2020 году, пишет Le Figaro со ссылкой на доклад Министерства юстиции США, опубликованный 17 мая.

Согласно правительственному исследованию, за тот же период в США был ввезён 71 миллионов единиц огнестрельного оружия, а вывезено 7,5 миллионов единиц, что привело к вспышке насилия с применением огнестрельного оружия, убийств и самоубийств в стране. Оружейная промышленность на самом деле растёт невиданными темпами, отмечает издание. Если в 2000 году в стране действовало всего 2222 предприятия по производству оружия, то в 2020 году их насчитывалось 16 963, говорится в том же источнике. Годовое производство огнестрельного оружия, предназначенного для коммерческой продажи, также выросло с 3,9 миллионов в 2000 году до 11,3 миллионов единиц в 2020 году.

Власти также сталкиваются с ростом количества так называемого призрачного оружия, которое можно изготовить дома за несколько сотен долларов, приобрести в интернете по частям или изготовить на 3D-принтере. В отличие от оружия, производимого на заводе, у него нет серийного номера, и, поскольку оно не считается оружием, его приобретение не требует наличия лицензии на ношение оружия и справки о судимости и психическом состоянии покупателя. Согласно докладу, в 2021 году полиция изъяла 19 344 единицы такого оружия , притом что в 2016 году их было всего 1758.

Как напоминает издание, публикация доклада состоялась в Соединённых Штатах после выходных, отмеченных вспышкой насилия и двумя перестрелками: расстрелом афроамериканцев на расовой почве в Буффало и стрельбой в Лос-Анджелесе, где один человек умер и ещё пятеро получили ранения. Согласно докладу органов здравоохранения США, опубликованному на прошлой неделе, число смертей от огнестрельного оружия в Соединённых Штатах достигло «исторических масштабов» в 2020 году. Вероятно, причиной послужили последствия эпидемии COVID-19 и рост бедности. Так, по данным Центров профилактики и борьбы с болезнями, в 2020 году в стране было зарегистрировано 19 350 убийств, что почти на 35% больше, чем в 2019 году, и 24 245 самоубийств. Уровень убийств составил 6,1 на 100 тыс. жителей в 2020 году, что является рекордным показателем за последние более 25 лет.