Основатель Wildberries рассказала студентам о развитии своего бизнеса

Маркетплейсы вносят существенный вклад в развитие импортозамещения, содействуют развитию малого и среднего бизнеса, поделилась в разговоре со школьниками и студентами генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Просветительского марафона Российского общества «Знание».

«Маркетплейс – это площадка, она не заинтересована ни в чем, кроме как улучшать сервис, расширять возможности, чтобы всем было удобно. У нее заказчики – и продавцы, и покупатели, и те, кто осуществляет логистику. А интернет-магазин заточен на то, чтобы продвигать себя как бренд и свой товар. Маркетплейс же хочет, чтобы всем все было доступно», – отметила Бакальчук, ее слова приводятся на сайте общества «Знание».

На примере своего маркетплейса она представила актуальную статистику, которая показывает, насколько велики сегодня объемы продаж онлайн-платформ. Так, ежедневно Wildberries отгружает покупателям около 5,5 млн вещей и порядка 4,5 млн единиц нового товара «заходит» от продавцов. Ежедневно маркетплейс обрабатывает около 13–14 млн товаров, процент возвратов чуть меньше 30%. А в целом на складе Wildberries находится 260 млн единиц различной продукции, то есть примерно по 1,5–2 товара на каждого жителя страны.

По мнению Бакальчук, современные маркетплейсы вносят существенный вклад в развитие импортозамещения, содействуют развитию малого и среднего бизнеса. Еще в 2019 году команда Wildberries пришла к выводу, что дальнейший рост маркетплейса напрямую связан с динамикой производства в стране, поэтому нужно помогать региональным производителям, в том числе небольшим, продвигать свой товар в Сети.

«Приезжаешь в Казань, Иваново, Рязань и видишь, сколько там всего люди производят, но об этом никто не знает. Смотришь на местную продукцию и понимаешь, что очень многое будет хорошо продаваться, а люди за рамками своего города или региона даже не мыслили. И мы уже на протяжении трех с лишним лет занимаемся тем, что выращиваем производство в нашей стране, помогаем предпринимателям. Будем и дальше помогать импортозамещению в стране. Точно без одежды, обуви, игрушек, памперсов, питания для домашних питомцев и многого другого не останемся», – уверена Бакальчук.

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