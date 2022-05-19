 

В Минобороны рассказали о готовящейся провокации ВСУ по бучинскому сценарию в ДНР

19.05.2022, 3:00, Новости дня
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ВСУ готовят провокацию с расстрелом жителей города Константиновки Донецкой области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Отмечается, что Киев планирует снять фото и видео якобы проезжающих мимо машин, которые будут после широко растиражированы специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ в западных СМИ и в интернете. 

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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