Власти Косово заявили о намерении вступить в ЕС и в НАТО

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти сообщил на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете о намерении Приштины вступить в НАТО.

«Силы безопасности Косово были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также принимаем участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих <…>. Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косово миру, безопасности и членству в НАТО», – приводит слова премьера непризнанного Косово ТАСС.

Курти также заявил, что Приштина «приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году». Он назвал автономный край «самой демократически развитой страной в регионе», которая «немедленно поддержала» антироссийские санкции. Курти обвинил Сербию в поддержке РФ, рекомендовав странам Запада обратить на это внимание.

Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович сообщил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

В марте страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на Балканах запахло «вторым фронтом» спецоперации.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.

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